В Крыму обещают восстановить могилу Данилевского и открыть к ней доступ

Симферополь, , 14:48 — REGNUM Власти Крыма обещают заняться восстановлением могилы русского философа Николая Данилевского, которая расположена в Форосе на территории закрытого санатория. Об этом 18 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«План действий есть, на следующем Совете министров доложат, что мы будем делать с этим объектом. Но, в принципе, никакого противостояния нет, все органы власти найдут вариант решения этой проблемы. К ней будет доступ», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее санаторий «Форос» принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского. После национализации власти Крыма продали его за 1,5 млрд рублей общественной организации «Федерация профсоюзов Республики Татарстан».

Также отметим, что экс-глава администрации Ялты Андрей Ростенко, который был арестован в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, но позже отпущен на свободу, являлся фигурантом скандальной приватизации земли санатория, в результате которой бюджет города недополучил более 2 млрд руб.

Местные жители неоднократно сообщали, что свободный доступ к могиле философа, собственно, как и в парковую зону, был закрыт для людей как в украинские времена, так и после воссоединения с Россией.

«Заброшенные аллеи, разрушенные террасы и заросшие диким кустарником, некогда удивительные сады-памятники садово-паркового искусства, созданного трудами Данилевского… Я долго ходил по тихим, неухоженным аллеям, пытаясь найти былую красоту, и даже попытался прогуляться в бывшем «Каменном саду», но тщетно — он превратился в непролазные джунгли. И так везде. И это всё, что мы смогли сделать в память о выдающемся философе?» — делились в соцсетях своими впечатлениями крымчане.

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