В Совете Европы недовольны отношением Италии к мигрантам

Рим, , 14:36 — REGNUM Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович выступила с критикой в адрес правительства Италии в части его отношения к проблеме миграции, передает Il Primato Nazionale во вторник, 18 июня.

Комментируя отказ Италии принимать очередной корабль с мигрантами и рекомендацию итальянского правительства везти мигрантов обратно в порты Ливии, Миятович заявила, что порты Ливии нельзя считать безопасными.

Также Миятович заявила о своей «обеспокоенности» намерением правительства Италии утвердить расширенную и дополненную версию декрета о безопасности и миграции.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.