В Югре стало меньше зарегистрированных мигрантов

Ханты-Мансийск, , 14:41 — REGNUM В Югре сократилось число граждан, поставленных на миграционный учёт. С января по май 2019 года в ХМАО зарегистрировалось на 3,4% меньше иностранцев, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Основная цель приезда иностранцев в Югру, в 78,6% — это трудовая деятельность. Костяк трудовой миграции составляют жители Узбекистана, Таджикистана, Украины, Киргизии, Азербайджана и Казахстана.

Квота на разрешения на работу в Югре иностранцам в 2019 году составляет 350. Из 78 выданных с января разрешений на работу 28 оформлено высококвалифицированным зарубежным специалистам.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками подразделений по вопросам миграции выявлено 14 652 административных правонарушения миграционного законодательства России. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то число возбуждённых административных дел уменьшилось на 2,3%, уголовных — на 37,3%.