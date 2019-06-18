«Люди в шоковом состоянии»: жители Чемодановки приехали в Волгоград

Волгоград, , 14:33 — REGNUM Члены цыганской диаспоры, ранее проживавшие в деревне Чемодановка Пензенской области, временно переезжают в Астраханскую и Волгоградскую области. Речь не идет о массовом переселении: в Волгоградскую область к родственникам приехали пять семей, в Астраханскую отправились 43 человека.

«В Волгоградскую область переехало небольшое количество людей. Это порядка четырёх-пяти семей. В каждой семье семь-восемь, максимум 10 человек вместе с детьми. Они находятся во Фроловском и Среднеахтубинском районах. Добирались своим транспортом, кто-то на поезде, кто-то на автобусах. Чтобы кого-то целенаправленно вывозили из Пензы, я об этом не слышал», — цитирует V1.RU руководителя «Ассоциации цыган» по Южному федеральному округу Артура Горбатова.

Он добавил, что преимущественно люди, покинувшие Пензу, едут в Астраханскую область к родственникам. При этом речь не идет о переезде — по словам представителя «Ассоциации цыган», люди приехали временно, а некоторые уже возвращаются в Пензенскую область.

Заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко заявил изданию, что ранее распространенная информация о переезде 900 человек не соответствует действительности.

«События, произошедшие в Пензенской области, для нас трагические. Мы переживаем и соболезнуем семье погибшего. Понятно, что сейчас цыганские семьи терпят трудности и лишения, возникшие во время социального взрыва. Они вынуждены ехать к родственникам, чтобы переждать эту ситуацию», — добавил Москаленко.

Он отметил, что 17 июня транзитом через Волгоградскую область в соседнюю Астраханскую на автобусе проехали 43 человека из Чемодановки, люди, по его словам, «в шоковом состоянии».

Вместе с тем, как пишет «АрбузToday» со ссылкой на главу астраханской цыганской диаспоры Григория Савченко, в Астраханскую область жители села Чемодановка Пензенской области пока не доехали.

«Такой информации пока нет. Мне известно, что ромалы пытались проехать по саратовской трассе, но их задержали. Идут проверки», — заявил Григорий Савченко изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Чемодановке разгорелся конфликт с участием местных жителей. Остановить драку удалось прибывшему на место наряду ОМОН. Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело. 18 июня СК сообщил об аресте 15 фигурантов дела о массовой драке.

Об этом: По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек