Регистрация излишков земли: важно — отсечь мошенников

Москва, , 14:30 — REGNUM Решение главы государства Владимира Путина регистрировать излишки используемой жителями России земли выглядит вполне разумным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Очень часто бывает, что в результате неправильно проведенных замеров когда-то (быть может, несколько десятков лет тому назад) то или иное лицо получило в пользование больший надел земли, чем значится в кадастровых документах, или в результате проведения каких-то работ на участке его границы сместились. В итоге фактическая площадь используемой земли может оказаться больше, чем та, что значится в документах», — пояснил эксперт.

И если эти излишки земли не являются предметом споров, судебных разбирательств, обременений или иных притязаний со стороны третьих лиц, то разумнее разрешить гражданину официально зарегистрировать эти излишки и платить с них налоги, чем заставлять человека передвигать заборы, переносить коммуникации, сносить теплицы и т. д.

«Важно лишь отслеживать законность сделок по приобретению земли, чтобы под этим «соусом» недобросовестные лица не попытались легализовать незаконно полученные участки. Но это уже работа юристов и правоохранительных органов», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.

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