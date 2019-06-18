Законопроект о зависимости объема мусора от корзины внесен в Госдуму

Москва, , 14:26 — REGNUM Законопроект, вводящий зависимость объема отходов от потребительской корзины, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Поправками предлагается прописать, что «для основных социально-демографических групп населения, являющихся потребителями услуги по обращению с отходами, порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов устанавливается правительством РФ в зависимости от объема потребительской корзины».

Автор рассчитал реализацию закона на примере Ростовской области. По результатам проведенных в Ростовской области замеров отходов производимых от продуктов и вещей входящих в состав продовольственной корзины установлено, что на сумму прожиточного минимума можно произвести 208 грамм отходов в день, из которых 142 грамма приходится на пищевые отходы, а 66 грамм на непищевые.

Величина прожиточного минимума в Ростовской области за I квартал 2019 года в расчете на душу населения — 10 286 рублей, приводит он данные.

«В то же время, в Ростове-на-Дону решением исполнительной власти установлен норматив 1,41 кг в день на человека для многоквартирных домов и 1,62 кг для частных домовладений. Таким образом, для граждан, живущих на прожиточный минимум, превышение составляет от 6,7 до 7,7 раз. При этом не берется в расчет, что в частных домах с приусадебными участками пищевые отходы, как правило, компостируются», — указал парламентарий.

Так, делает он вывод, «чтобы произвести 1,62 кг отходов среднестатистический ростовчанин должен зарабатывать 70 тыс. — 80 тыс. рублей. Вместе с тем, средняя заработная плата в Ростовской области составляет 28 тыс. рублей».