Главными пользователями системы tax free в Петербурге стали китайцы

Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Граждане КНР лидируют в числе тех, кто уже воспользовался системой tax free, позволяющей иностранцам возвращать НДС с покупок, сделанных в России. Пилотный проект системы реализуется в петербургском международном аэропорту «Пулково».

Как сообщили 18 июня в Пулковской таможне, с апреля 2018 года по конец того же года было оформлено 4849 чеков tax free на общую сумму в 552,7 миллиона рублей.

В 2019 году, с 1 января по 31 мая, оформлено 3165 чеков tax free. Основными пользователями системы оказались китайцы — 2296 чеков оформлено гражданами КНР, на общую сумму в 250 млн рублей.

На втором месте, с огромным отрывом, граждане Германии (61 чек на 5,7 млн рублей), на третьем — граждане ОАЭ (42 чека на 3,5 млн рублей), на четвертом — израильтяне (37 чеков на 2,8 млн. рублей), пятерку замыкают французы (36 чеков на 2,5 млн рублей). Остальные чеки tax free пришлись на граждан других стран.

«Самыми популярными товарами по продажам иностранным туристам в Санкт-Петербурге являются: одежда, обувь, галантерея, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия, электронные устройства, аксессуары», — отметили в Пулковской таможне.

По данным Минпромторга России, в Санкт-Петербурге 114 торговых точек предоставляют услугу оформления tax free.

Вернуть часть средств, потраченных на покупки в РФ, может гражданин государства, не входящего в ЕАЭС, если приобретенный товар не относится к числу подакцизных. Необходимо совершить покупку на сумму от 10 000 рублей в магазинах-участниках системы tax free, получить специальный чек, не открывать и не использовать товары на территории РФ, а на таможне предъявить эти товары, специальный чек tax free и паспорт. Обратиться за компенсацией НДС можно в течение года после покупки товаров.

В 2018 году въездной туристский поток в Петербург составил 8,2 млн человек, это на 700 тысяч больше, чем в 2017 году. Самый большой поток туристов — гости из КНР.