Москвичи добиваются запрета трассы через «Лосиный остров»

Москва, , 17:12 — REGNUM Жители Москвы и других регионов России продолжают бороться за сохранение границ национального заповедника «Лосиный остров». В настоящий момент за федеральную инициативу запретить планы строительства дублёра Щёлковского шоссе по территории национального парка подано свыше шести тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные Российской общественной инициативы.

Жители требуют отказаться от планов изъятия из границ национального парка «Лосиный остров» земельных участков и обеспечить строгий запрет на высотное строительство в населённых пунктах Щёлковского направления. Также указывают на необходимость вернуться к обсуждению и реализации ранее обещанных проектов развития скоростного экологического общественного транспорта в Балашихе.

Проблему пробок на Щёлковском шоссе, в свою очередь, предлагается решить за счёт реконструкции старой трассы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты движения «СпасиЛо», подан ряд обращений за отмену планов строительства трассы в ущерб национальному заповеднику в адрес Минприроды России. В ближайшее время должна состояться встреча с замминистра природных ресурсов.

Напомним, вопросы застройки территории Щёлковского направления ранее обсудили на круглом столе в Московской городской думе. Речь идёт о строительстве в западной части «Лосиного острова» от улицы Вешних вод, где застройщик ведёт активную рекламную кампанию, чтобы привлечь покупателей на свой объект. При этом Минприроды не согласовывало разрешительную документацию на проведение работ.

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