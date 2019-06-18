Рособрнадзор лишил аккредитации пединститут в Северной Осетии

Владикавказ, , 14:12 — REGNUM Рособрнадзор отказал Северо-Осетинскому педагогическому институтув переоформлении свидетельства об аккредитации по трем специальностям обучения, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе ведомства. Теперь вуз не сможет готовить специалистов по таким профилям, как «Образование и педагогические науки», «Музыкальное искусство», «Изобразительное и прикладные виды искусств».

Студенты, поступившие ранее на названные специальности, должны будут перевестись на другие профили или в другое учебное заведение, пишет Vkavkaz.ru. Однако все обязательства перед студентами текущего года вуз выполнит, подтвердила ректор вуза Людмила Кучиева.

По ее словам, причиной отказа в аккредитации стали отсутствие стадиона и два несоответствия по профильному образованию преподавателей, пишет ТАСС. Ректор также сообщила, что руководство подало апелляцию на отказ Рособрнадзора, мотивируя ее подачу тем, что проверка была камеральной, ее проводили в Москве без участия представителей вуза, поэтому возможности ответить на претензии Рособрнадзора у руководства Северо-Осетинского педагогического института не было.

Читайте также: Рособрнадзор готовит обзор типичных ошибок вузов при аккредитации

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Рособрнадзор опубликовал подробный обзор основных ошибок, которые возникают у вузов при прохождении проверок и аккредитации образовательных программ. Среди главных ошибок названы несоответствие стандартам уровня подготовки научных и педагогических работников, а также низкая материально-техническая база учреждений.