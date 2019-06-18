Население Нур-Султана за год выросло на 53 тыс. человек

Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Численность населения Нур-Султана увеличилась с апреля 2018 по апрель 2019 года на 52,8 тыс. человек, сообщили 18 июня в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период население Алма-Аты выросло на 50,3 тыс. человек, Туркестанской области — на 31,1 тыс. человек, Чимкента — на 30,1 тыс. человек.

По состоянию на 1 мая 2019 года численность населения Казахстана составила 18,469 млн человек, в том числе 10,781 млн (58,2%) — городского населения и 7,717 млн — сельского населения (41,8%). За год численность населения республики увеличилась на 237 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане проживали 5,49 млн детей и подростков до 15 лет, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Доля детей составляет 29,9% от всего населения республики.

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