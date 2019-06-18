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Сальвини: налоги в Италии будут снижены вне зависимости от мнения ЕС

Общество

Власти Италии намерены снизить ставки НДФЛ для ряда категорий граждан

Сальвини: налоги в Италии будут снижены вне зависимости от мнения ЕС
Иллюстрация: Fabio Visconti
Маттео Сальвини

Рим, 18 июня 2019, 13:56 — REGNUM  Власти Италии попробуют убедить Евросоюз в верности своего решения о снижении налогов, сказал журналистам во вторник, 18 июня, вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

Но даже если в ЕС не согласятся с мнением властей Италии, налоговые ставки все равно будут снижены, добавил Сальвини.

Правительство Италии в ближайшее время рассмотрит предложенный «Лигой» проект унификации снижения до 15% ставок НДФЛ для некоторых категорий граждан (с семейным доходом не выше 60−65 тысяч евро в год).

Ранее Еврокомиссия начала процедуру изучения возможных нарушений бюджетного процесса со стороны правительства Италии, если эта позиция будет поддержана глава государств ЕС, Италию могут ждать многомиллиардные штрафы, а правительство может лишиться части полномочий. В Еврокомиссии недовольны снижением пенсионного возраста и другими социальными мерами правительства, которые реализуются на фоне высокого (более 130% ВВП) госдолга.

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Экономика Италии
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