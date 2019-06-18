PR-директор Алибасова объяснил скандальное заявление сестры продюсера

Москва, , 14:05 — REGNUM Бари Алибасов и его родственники не воспринимают всерьез заявление сестры продюсера Зои Воробьевой о том, что артиста якобы «отравили Шукшины». Об этом сообщил 18 июня журналистам PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Обвинение в адрес родственников супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной Зоя Воробьева озвучила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Горжанкин предположил, что женщине просто не хватает внимания.

«Бари Алибасов после выздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре», — сказал представитель артиста и отметил, что ранее Алибасов помогал родственнице деньгами и лекарствами.

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Алибасову постепенно становится лучше, сильные седативные препараты почти исключены. Он благодарит всех врачей, оказавших ему помощь.

«Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой «На-На», — рассказал Горжанкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 72-летний Бари Алибасов по ошибке выпил едкую жидкость и получил ожоги внутренних органов. Продюсер провел несколько дней в реанимации, восстанавливать здоровье он намерен в Казахстане.

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