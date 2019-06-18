Больница в Татарии вывезла на свалку медкарты пациентов вместе с отходами

Казань, , 13:52 — REGNUM В Альметьевском районе зафиксирован факт сброса отходов производства и потребления на почву. Наряду с традиционными видами строительных материалов найдены медицинские карточки пациентов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Татарии.

По данным ведомства, всего было найдено 67 медицинских документов, включая медицинские карты амбулаторного больного и карты учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина.

Документы принадлежат ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница». В 2017 году в больнице проводился капитальный ремонт и документы были перемещены на первый этаж больницы, а затем «по невнимательности сотрудников лечебного учреждения» вместе со строительным мусором вывезены на свалку. Сейчас все документы вернули в Альметьевскую больницу.

В адрес главного врача внесено представление, который находится на рассмотрении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2019 года сразу два подобных инцидента произошли в Саратовской области, причем один из них расследуют в рамках уголовного дела.

Так, в марте в городе Марксе были обнаружены на свалке в заброшенном гаражном помещении медкарты, в которых указаны личные данные: фамилии, адреса, телефоны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»)

В начале апреля в Саратове во дворах и помещениях двух аварийных домов были найдены не только медкарты, но и медицинские отходы.

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