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Самые лучшие города и страны для гастрономического туризма

Общество

В России – это Санкт-Петербург, Москва и Казань

Москва, 18 июня 2019, 13:47 — REGNUM  Самым лучшим городом для летних гастрономических туров и путешествий в 2019 году назван российский город Санкт-Петербург (16% голосов), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

На второй строчке рейтинга оказалась Грузия (Тбилиси, Мхета, Кахетия) (15%), на третьей — Татария (Казань) (13%).

В пятёрку лидеров вошли столица России — Москва (10%), и Армения (Ереван) (10%).

Также топ-10 популярных для гастрономических туров составили: Московская область, Белоруссия, Италия (Тоскана, Эмилия-Романья), Франция (Бордо, Лион, Шаранта) (по 6%).

Владимирская область (Суздаль) и Краснодарский край (Сочи) (по 3%) поделили на двоих 10-е место.

Подробнее: Самые лучшие летние курорты в странах СНГ

Как сообщало ИА REGNUM, самые лучшие и популярным курорты для отдыха летом в странах СНГ — это курорты в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Азербайджане и Армении.

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