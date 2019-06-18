Создатель «Тетриса» рассказал, почему его проект до сих пор популярен

Лос-Анджелес, США, , 14:29 — REGNUM Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов рассказал, почему его творение так популярно спустя 30 лет после выхода. По словам российского разработчика, «Тетрис заставляет людей чувствовать себя умными», сообщил портал Polygon 17 июня.

По мнению Пажитнова, большинство современных игр сконцентрированы на том, чтобы дать игроку возможность уничтожать людей или предметы. «Тетрис» же, наоборот, «создаёт иллюзию того, что ты постоянно что-то строишь». Разработчик считает, что это позитивный и конструктивный процесс, который «заставляет людей улыбаться».

Пажитнов сказал, что все игроки «Тетриса» помнят часы, проведённые в игре вместо того, чтобы готовиться к экзаменам и делать другие важные дела. Но для них это счастливые часы, поэтому геймеры по всему миру до сих пор вспоминают проект с улыбкой.

С высказыванием журналистов о том, что Пажитнов подарил человечеству больше всего часов, проведённых за развлечениями, разработчик не согласился. По его мнению, рекордсмен в этом деле — Чарли Чаплин, творчеством которого Пажитнов увлекается уже многие годы.

В этом году «Тетрис» празднует свой 35-летний юбилей. Алексей Пажитнов создал её в 1984 году для компьютера «Электроника-60». «Тетрис» — это головоломка, в которой игроку необходимо собирать ряды из различных геометрических фигур, правильно подбирая их по размеру и форме. «Тетрис» считается самой популярной игрой мира, а за годы существования он был портирован на все существующие игровые платформы.

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