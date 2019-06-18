Новгородский министр здравоохранения объяснила провалы в закупке лекарств

Великий Новгород, , 13:43 — REGNUM Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк сегодня, 18 июня, назвала причины перебоев с поставками лекарственных препаратов по льготным рецептам. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о проблемах с льготными лекарствами в аптеках, в том числе для больных редкими (орфанными) заболеваниями, министру сообщили слушатели радиостанции «Комсомольская правда — Великий Новгород», где Саволюк выступала в прямом эфире.

Одна из слушательниц отметила, что в апреле 2019 года на горячей линии министерства здравоохранения Новгородской области отсутствие в аптеках льготных лекарств объяснили тем, что «ещё не прошли торги».

«Как жить диабетику, если нет бесплатных лекарств? Или прописано лекарство «Ксарелто», замены которому доктор не назначает? Если торги проходят в апреле, наверное, министерство может спрогнозировать свою работу заранее?» — спросила радиослушательница.

Антонина Саволюк наличие проблемы в начале года признала, отметив, что в настоящее время все необходимые льготникам лекарства в аптеках региона есть.

«Был провал в закупке некоторых позиций по льготному лекарственному обеспечению на первый квартал 2019 года. Это связано с тем, что у нас изменилось законодательство, и мы не смогли провести закупки в 2018 году, чтобы обеспечить потребность 2019 года. Федеральное законодательство изменилось быстро, не смогли быстро перестроиться. Но, во-первых, выводы сделаны, во-вторых, в аптеках все жизненно необходимые препараты первой линии, то есть: инсулины, препараты для снижения давления, препараты, которые снимают спазм при бронхиальной астме, — они все были. Чего-то не хватало, но для замены того же «Ксарелто» всегда есть аналог — «Варфарин». И он в аптеках был, он и сейчас там есть», — заявила министр здравоохранения Новгородской области.

Саволюк также сообщила о всплеске спроса на препарат «Ксарелто» в регионе.

«По непонятной причине вдруг появилась какая-то эпидемия сердечной недостаточности, которую стали лечить именно этим препаратом», — заявила Саволюк.

По её словам, региональный минздрав уже начал проводить анализ медицинской документации, чтобы понять, чем вызвано назначение именно этого препарата именно этой фирмы тем пациентам, которые ранее в нём не нуждались. Саволюк сообщила, что разница в цене с его отечественным аналогом составляет десять раз, при этом министр отметила, что с каждым пациентом вопрос замены препарата должен решаться индивидуально — случаи непереносимости или меньшей эффективности дженериков возможны.

«В аптеках всегда есть замена, и это отечественные препараты. Почему выписывают препараты по международному названию? Потому что [у остальных] какие-то побочные эффекты зафиксированы, и они бывают иногда такой выраженности, что ни при каких обстоятельствах такой препарат назначать нельзя, — сообщила министр здравоохранения Новгородской области. — Но не менее 40% эффекта от приёма лекарств сопоставимо с эффектом плацебо, а по некоторым позициям он достигает 70%. Доверие к дорогому препарату всегда больше. Поэтому мы так тщательно разбираемся с каждым случаем противопоказаний по международному названию».

Саволюк также заявила, что «любовь к импортным лекарствам часто не основана ни на чём, кроме красивой упаковки или рекламы».

«Я очень люблю сироп солодки при первых признаках простуды назначать, который стоит 25 рублей в аптеке, и не вижу смысла назначать дорогостоящие лекарства, если нет на то достаточных обоснований», — также заявила министр здравоохранения Новгородской области (в прошлом главврач поликлиники — прим. ИА REGNUM ).

Что касается редких (орфанных) больных, Саволюк отметила, что пока регион оформляет заявку на необходимое дорогостоящее лекарство и пока препарата нет, «пациент должен получать адекватную терапию — это или заменители необходимого препарата или терапия в условиях круглосуточного стационара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор назвал Новгородскую область в числе регионов, где установлены факты невыполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений в сфере льготного обеспечения лекарственными препаратами. Следственный комитет России также назвал регион в числе тех, где выявленные грубые нарушения прав граждан на обеспечение жизненно важными лекарствами.

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