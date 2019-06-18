Вторник, 18 Июня 2019 года
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Модернизация зданий медорганизаций Казахстана требует $2,6 млрд — минздрав

Общество

Здания учреждений здравоохранения в Казахстане изношены на 60%

Нур-Султан, 18 июня 2019, 13:44 — REGNUM  Для модернизации зданий медицинских организаций Казахстана необходимо более 1 трлн тенге ($2,6 млрд). Об этом 18 июня заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, сообщает издание BNews.

По его словам, износ зданий учреждений здравоохранения в республике составляет около 60%. Министр отметил, что для строительства 67 объектов здравоохранения было привлечено 7,5 млрд тенге ($19,5 млрд) частных инвестиций.

Биртанов добавил, что до 2021 года планируется построить около 600 объектов первичной медико-санитарной помощи, а также современный онкологический центр в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что стоимость медицинских услуг для населения республики в 2020 году вырастет на 15%. Это связано с внедрением обязательного медицинского страхования.

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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