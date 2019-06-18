Ежегодный фестиваль «Добрые люди» пройдет в Москве

Москва, , 13:28 — REGNUM С 29 июня по 7 июля в парке Горького в Москве пройдет ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди», организованный Общественной палатой РФ. Девиз фестиваля в этом году — #длясебя! #длядругих! #длявсех!

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, на фестивале можно будет познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем. В течение всех дней фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов — все желающие смогут лично пообщаться с представителями успешно работающих благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов, которые оказывают реальную помощь самым разным категориям граждан.

«Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности. Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность, — отметил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. — Гражданское общество обладает огромными созидательными мощностями, и цель нашего фестиваля — показать конкретные результаты проектов, которые реализовали общественники».

«Добрые дела часто делаются без помпы и огласки, мало кто знает про них, но мы хотим сделать их видимыми, чтобы каждый человек понимал, что запускать социальные изменения — в наших силах», — добавил он.

На главной площадке во все дни проведения фестиваля будут проходить благотворительные концерты, проводиться конкурсы и квесты, а вечером демонстрироваться документальные фильмы. У посетителей парка Горького будет возможность изготовить своими руками поделки для подопечных учреждений социальной защиты, создать свое произведение искусства.

В тематических зонах фестиваля будут представлены арт-объекты, художественные и фотовыставки, интерактивные стенды, будут работать мастер-классы и благотворительные ярмарки.

У гостей фестиваля будет возможность записаться в волонтеры, сделать пожертвование интересующему фонду. Каждый из дней фестиваля будет посвящен определенной теме: 30 июня — день искусства; 1 июля — день экологии; 2 июля — день защиты детей; 3 июля — день активного долголетия; 4 июля — день защиты животных; 5 июля — день межнационального мира и согласия;

6 июля — день молодежных субкультур; 7 июля — день здорового образа жизни.

В рамках деловой программы фестиваля запланированы партнерские лекции и семинары от благотворительных фондов — участников фестиваля; мастер-классы экспертов-практиков, авторов социальных проектов, представленных на фестивале; будут работать дискуссионные площадки, на которых гости и участники будут обсуждать решения конкретных социальных проблем. Мероприятия деловой программы фестиваля будут проходить в кинотеатре «Пионер».

В рамках фестиваля «Добрые люди» запланированы встречи с известными гостями — членами Общественной палаты РФ: Дианой Гурцкая, певицей, заслуженной артисткой России; — Лео Бокерия, кардиохирургом, академиком, директором ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева» РАМН; Ириной Винер-Усмановой, президентом общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики»; — Сергеем Карякиным, шахматистом, гроссмейстером России; Андреем Ковальчуком, председателем всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; Владимиром Хотиненко, кинорежиссером, народным артистом России; Дмитрием Носовым, бронзовым олимпийский призером по дзюдо, председателем правления благотворительного фонда содействия воспитанию физически и нравственно здорового поколения «Фонд Дмитрия Носова»; Григорием Дроздом, чемпионом мира по профессиональному боксу.

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 июня в 19:00. С приветственным словом выступит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а Диана Гурцкая исполнит для гостей свои песни.