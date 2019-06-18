Сотрудники Kwangju Bank и Daegu Bank оказали помощь фермерам в Южной Корее

Дамян, Южная Корея, , 13:30 — REGNUM Сотрудники южнокорейских банков Kwangju Bank и Daegu Bank приняли участие в волонтерских мероприятиях в сельской местности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банков.

По их словам, в волонтерских мероприятиях в уезде Дамян приняли участие около 70 сотрудников, включая высшее руководство двух банков.

Известно, что сотрудники Kwangju Bank и Daegu Bank принимают участие в совместных благотворительных мероприятиях с 2015 года. В этом году прошло четвертое совместное мероприятие, в рамках которого сотрудники банков оказали помощь местным фермерам.

Ранее, сотрудники банков помогли фермерам в Санджу (провинция Кёнсан-Пукто) со сбором яблок, в Посоне (провинция Чолла-Намдо) со сбором картофеля, в Кёнсане (провинция Кёнсан-Пукто) со сбором винограда.