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Госдума намерена дать 10 минут на платную запарковку

Общество

Законопроект о парковочной сессии внесен в Госдуму

Москва, 18 июня 2019, 13:25 — REGNUM  Законопроект, регулирующий оплату парковок, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Вячеслав Лысаков и Евгений Москвичев, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня. Прежде всего предлагается урегулировать способы оплаты.

Как платить

Оплата с помощью паркоматов, установленных на улично-дорожной сети, осуществляется лишь в 1,8% случаев, отмечают авторы законопроекта. «Учитывая высокую стоимость паркоматов, работ по их закупке, обслуживанию, установке, обеспечивающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации, а также низкую популярность такого способа оплаты», предлагается предоставить право субъекту РФ своим законом регулировать процедуру внесения оплаты за использование парковки.

Время начала сессии

Предлагается законом установить единый временной интервал, в течение которого водитель обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы. На парковку дается 10 минут.

Такое интервал, отмечают авторы, «позволит пользователям парковки принять решение, что ему делать дальше — уехать или оплатить стоянку и выполнить текущие бытовые потребности (осуществить загрузку, выгрузку вещей), высадку пассажиров и другое».

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Платные парковки
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