Законопроект о камерах фиксации нарушений ПДД внесен в Госдуму

Москва, , 13:19 — REGNUM Законопроект, направленный на регулирование использование камер фиксации нарушений ПДД, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Вячеслав Лысаков и Евгений Москвичев, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Предлагается урегулировать порядок установки и использования специальных технических средств, имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, и средств фото‑ и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Предлагается на уровне закона прописать, что «для фиксации нарушений правил дорожного движения уполномоченные в области организации дорожного движения органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления принимают решения об установке и использовании специальных технических средств, имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, и средств фото‑ и киносъемки, видеозаписи». Требования к функциональным свойствам средств автоматической фиксации, порядку обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, порядку передачи информации о выявленных с их помощью нарушениях в органы контроля (надзора), порядку оборудования автомобильных дорог средствами автоматической фиксации, выбору месторасположения средств автоматической фиксации, порядку обеспечения их обслуживания устанавливаются правительством РФ.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается считать «частные» камеры незаконными, а штрафы с них — не действительными.

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