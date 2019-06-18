На площадке Ржевского мемориала Советскому солдату забили более тысячи свай

Тверь, , 13:18 — REGNUM Свайные работы завершены на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области — в общей сложности установлено 1030 свай, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 18 июня. Количество свай связано с особенностями проекта: ржевские земли заболоченные, сложная конструкция основания памятника требует особенных мер укрепления. Также выполнена бетонная подготовка ростверка — верхней части свайного фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов монумента.

«Проект должен быть завершен к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал Советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Сейчас специалисты работают над устройством естественного основания дорожной сети. Планировка под автостоянку уже выполнена. Также ранее на площадке сняли плодородный слой земли — почву позже используют для озеленения территории.

Провести заливку монолита, а также подготовить базу, провести засыпку кургана планируют до конца июля. А бетонные работы вместе с отсыпкой 10-метрового восьмигранного холма, на котором и установят монумент, продлятся до октября. После этого начнется монтаж каркаса и бронзовых элементов монумента.

Как сообщало ИА REGNUM, проект мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал президент России Владимир Путин. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Проект мемориала также предусматривает павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Добавим, что с 2019 года вблизи будущего мемориала Советскому солдату работает постоянный лагерь международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году она стартовала в Ржевском районе 8 июня. Поисковые работы проходят на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. Поисковиками уже подняты останки 203 красноармейцев, прочитано восемь медальонов — рядовой Иван Лебедев, 1923 года рождения, Велижский район, Смоленская область; младший лейтенант 379 стрелковой дивизии Павел Оноприенко, 1913 года рождения, г. Ейск; рядовой Антон Новиков, 1907 года рождения, г. Конаково; рядовой Василий Крылов, 1904 года рождения, Владимирская область; старший сержант Ибрагим Мериазимов, 1915 года рождения, г. Москва; сержант Григорий Иванов, 1919 года рождения, Саратовская область; рядовой Демьян Маклаков, 1911 года рождения, Татарская АССР; рядовой 379 стрелковой дивизии Сергей Шепелев, 1902 г.р., Курская область — в настоящий момент найдены родственники этого бойца.