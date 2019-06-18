Метрополитен Петербурга увеличил размер иска к обвиняемым в теракте

Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Петербургский метрополитен пересмотрел в сторону увеличения размер исковых требований к подсудимым на процессе по уголовному делу о террористическом взрыве в подземке Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

Напомним, в Петербурге продолжается выездное заседание Московского окружного военного суда над 11 выходцами из Азии, которым вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, прогремевшего 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Ранее нанесенный ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» оценивал в 108 млн рублей. Теперь общая сумма иска составляет 110 миллионов 538 тысяч рублей, сообщает 18 июня из зала суда «Петербургский дневник».

Эта сумма сложилась из стоимости ремонтных работ, компенсационных выплат пострадавшим в результате теракта, перечисленным метрополитеном, а также из упущенной выгоды за 3 и 4 апреля 2017 года. По данным метрополитена, в день теракта «падение перевозок было ощутимо резким» — метро полностью закрывалось на несколько часов ‑ и отмечалось на следующий день после трагедии.

Вагон поезда, в котором была взорвана бомба, выведен из эксплуатации и находится в депо как вещественное доказательство; второй вагон, поврежденный взрывом, пришлось ремонтировать.

Если ГУП «Петербургский метрополитен» придется нести новые расходы на выплаты потерпевшим, которые могут обратиться позже в связи с ухудшением здоровья, сумма иска к обвиняемым может еще возрасти.

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Напомним, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва погибли 15 человек, 67 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб и террорист.

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В течение месяца после взрыва были установлены и задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нём; содействие террористической деятельности; террористический акт; незаконное изготовление оружия; незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Обвиняемые не признают себя виновными. Некоторым из них может грозить пожизненное лишение свободы.

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