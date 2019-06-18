Facebook случайно превратил пакистанского политика в кота

Исламабад, , 13:05 — REGNUM Пользователи соцсетей обсуждают инцидент, случившийся во время пресс-конференции пакистанского чиновника Шауката Юсафзая, которая транслировалась в Facebook. Во время трансляции случайно включился фильтр, который приделал политику смешные кошачьи уши и нос.

https://twitter.com/Ahsan_H_Durrani/status/1139573195932078080

Пользователи Facebook, смотревшие трансляцию, сразу же отреагировали на произошедшее в комментариях, однако Юсафзай продолжил своё выступление, не подозревая о том, что произошло. Позже он заявил, что случившуюся досадную ошибку не стоит воспринимать серьёзно, тем более, что он был не единственным пострадавшим: кошачьи атрибуты периодически появлялись у двух чиновников, сидевших рядом с ним.

https://twitter.com/_Mansoor_Ali/status/1139543376628502528

Видео вскоре было удалено с Facebook-страницы пакистанской партии «Движение за справедливость», однако пользователи успели сделать копии, которые разошлись по сети.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали заявил: президент страны Касым-Жомарт Токаев имеет только два официальных аккаунта в соцсетях Twitter и Instagram. Он сообщил, что остальные страницы являются поддельными.

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