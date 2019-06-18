Правительство Эритреи обвинили в незаконном захвате церковного имущества

Асмэра, , 13:15 — REGNUM Римско-католическая церковь Эритреи обвинила правительство однопартийного государства в незаконном захвате церковного имущества и закрытии всех ее медицинских центров. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на письмо, направленное администрацией церкви в министерство здравоохранения страны.

В письме говорится, что пациентам, находившимся в центрах, было приказано идти домой, а сами медицинские центры были взяты под охрану солдат. В администрации церкви выразили недовольство произошедшим и сообщили, что в стране, где соблюдается закон, такое произойти не могло.

Представители правительства страны пока никак не прокомментировали ситуацию.

По мнению аналитиков Teklemariam Bekit и телеканала ВВС Tigrinya, правительство Эритреи прикрыло медицинские центры, чтобы нанести ответный удар по церкви, после того как ее представители в апреле выступили с призывом к реформам ради того, чтобы остановить волну миграции граждан Эритреи в страны Европы.

Католики составляют около 4% населения Эритреи. Римско-католическая церковь является одной из четырех церквей, деятельность которых разрешена в Эритрее, наряду с эритрейской православной церковью, евангелическо-лютеранскими и исламскими суннитскими группами.