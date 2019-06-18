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Экспертов удивил высокий уровень работ в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Общество

Причём побеждали и представители небольших населённых пунктов

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Экспертов удивил высокий уровень работ в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Климов

Москва, 18 июня 2019, 13:11 — REGNUM  Эксперты, которые оценивали работы участников конкурса «Моя страна — моя Россия» в 2019 году, были поражены уровнем подготовленных работ. Об этом сообщил ректор Российского университета транспорта Александр Климов на состоявшейся 18 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Климов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Климов

«Учёные и преподаватели были поражены тем высоким уровнем работ, которые подавались на конкурс. Работы, которые подавались из глубинки и стали победителями», — сказал Климов.

Большую долю участников из небольших городов и сёл в конкурсе отметил и президент Российской академии образования Юрий Зинченко. По его словам, конкурс «Моя страна — моя Россия» является ярким примером, когда гражданская инициатива вырастает до масштабов всероссийского мероприятия.

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Юрий Зинченко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Юрий Зинченко

«Это не ещё один конкурс. Создано целое движение, которое идёт снизу. Это та инициатива и та возможность, которую фактически реализовали. Конкурс обрёл свою прописку на всех площадках. Конкурс охватывает все регионы, все субъекты РФ. Было вовлечено много сельских населенных пунктов», — сообщил Зинченко.

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Юрий Зинченко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Юрий Зинченко

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году количество участников всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» выросло в пять раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Популярность конкурса «Моя страна — моя Россия» выросла в пять раз

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