Экспертов удивил высокий уровень работ в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Москва, , 13:11 — REGNUM Эксперты, которые оценивали работы участников конкурса «Моя страна — моя Россия» в 2019 году, были поражены уровнем подготовленных работ. Об этом сообщил ректор Российского университета транспорта Александр Климов на состоявшейся 18 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Учёные и преподаватели были поражены тем высоким уровнем работ, которые подавались на конкурс. Работы, которые подавались из глубинки и стали победителями», — сказал Климов.

Большую долю участников из небольших городов и сёл в конкурсе отметил и президент Российской академии образования Юрий Зинченко. По его словам, конкурс «Моя страна — моя Россия» является ярким примером, когда гражданская инициатива вырастает до масштабов всероссийского мероприятия.

«Это не ещё один конкурс. Создано целое движение, которое идёт снизу. Это та инициатива и та возможность, которую фактически реализовали. Конкурс обрёл свою прописку на всех площадках. Конкурс охватывает все регионы, все субъекты РФ. Было вовлечено много сельских населенных пунктов», — сообщил Зинченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году количество участников всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» выросло в пять раз.

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