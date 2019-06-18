Депутаты Карачаево-Черкесии вступились за задержанного журналиста

Черкесск, , 12:54 — REGNUM В поддержку задержанного по обвинению в финансировании терроризма дагестанского журналиста Кемала Тамбиева выступили депутаты парламента Карачаево-Черкесии. Вице-спикер Руслан Хабов, а также депутаты Ахмат Эбзеев, Ильяс Эркенов, Ренат Акабев и Руслан Гербеков обратились с заявлением в Советский районный суд Махачкалы, в котором просят не помещать журналист под арест.

Обосновывая свою просьбу, депутаты дают позитивную характеристику задержанному, отмечая, что Кемал Тамбиев известен как «человек высокой порядочности, законопослушный, трудолюбивый, готовый прийти на помощь каждому в тяжелой жизненной ситуации». Выдержки из обращения приводит «Кавказский узел».

Сообщая, что Тамбиев — выпускник МГТУ имени Баумана, депутаты также отмечают, что в 2018 году он занял 2-е место на региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России», а благотворительный фонд «Хаир», который он возглавлял, оказывал помощь нуждающимся, сиротам, инвалидам и малоимущим.

«Задержание Тамбиева считаем недоразумением, потому что именно на примерах таких молодых преуспевших граждан должна воспитываться подрастающая молодежь», — говорится в заявлении, которое направлено в суд.

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Напомним, уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев был задержан по подозрению в финансировании терроризма 14 июня. В этот же день, как сообщало ИА REGNUM, в рамках этого уголовного дела были задержаны журналист дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев и глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов.

Всего, по данным следствия, по делу проходят 11 человек. По версии следователей, они участвовали в сборе денежных средств для участников незаконных вооруженных формирований, финансируя деятельность террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Деньги якобы собирались через банковские счета благотворительных фондов «Ансар», «Мухаджирун» и «Амана».

Коллеги задержанного в Дагестане Абдулмумина Гаджиева уверены, что обвинения в его адрес не имеют под собой оснований. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят его взять под личный контроль расследование уголовного дела и поручить проверку его материалов Генпрокуратуре и центральному аппарату ФСБ РФ. Кроме того, они подали заявку в минюст Дагестана о проведении 18 июня митинга в поддержку журналиста.