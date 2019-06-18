На Тамбовщине активисты очистили 33 км прибрежных территорий

Тамбов, , 12:54 — REGNUM В Тамбовской области в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» активисты очистили от мусора около 33 км прибрежных территорий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовщина активно участвует в акции «Вода России». На сегодняшний день в регионе проведено 37 субботников. От мусора очищено около 33 км прибрежных территорий, в экологических мероприятиях приняли участие свыше 2,3 тыс. человек. Активисты привели в порядок береговые территории водных объектов Цна, Осиновка, Ворона, Польной Воронеж и многих других. Акция продлится до ноября 2019 года.

В этом году в рамках акции «Вода России» в регионе планируется очистить от мусора не менее 50 километров береговых полос. Субботники проходят на пляжах, в местах расположения гидротехнических сооружений и заказниках Тамбовской области.

Напомним, что общероссийская акция по очистке водных объектов от мусора «Вода России» проводится в рамках мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». По итогам каждого года будет составляться рейтинг активности участия в акции субъектов федерации.

По итогам 2018 года Тамбовщина вошла в топ-10 регионов-лидеров по активности в проведении мероприятий всероссийской акции «Вода России».