В Танзании растет число преступлений против детей — СМИ

Гейта, Танзания, , 12:49 — REGNUM В Танзании растет число преступлений против детей. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на данные статистики.

В соответствии со статистикой юридического центра по защите прав человека (LHRC), за первые шесть месяцев 2018 года в стране было совершено 2365 изнасилований несовершеннолетних.

По данным полиции, всего за 2018 год было зафиксировано 14 419 различных преступлений против детей. Для сравнения, в 2017 году было совершено 13 457 преступлений против детей. В 2016 году было совершено 10 551 преступление против детей.

Больше всего жестокому обращению подвергаются дети области Танга, Мбея, Мванза, Аруша и Табора.

Министр здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, защиты прав пожилых людей и детей Умми Мвалиму на праздновании дня защиты детей Африки, прошедшем 16 июня в области Гейта, постановила сформировать советы по защите прав детей в каждой области Танзании, а также назначить ответственных за обеспечение безопасности детей в каждой школе страны.

Комментируя статистику, Мвалиму заявила, что для защиты детей Танзании от посягательств все еще необходимо принимать серьезные меры.