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Глава «Росконгресса» назвал работающий пример «системы малых дел»

Общество

И происходит это в позитивной повестке

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Глава «Росконгресса» назвал работающий пример «системы малых дел»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Стуглев

Москва, 18 июня 2019, 13:08 — REGNUM  Неважно, победил участник конкурса «Моя страна — моя Россия» или нет, но представленный проект можно успешно реализовать в жизнь. Об этом заявил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев на состоявшейся 18 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хотел бы поблагодарить организаторов конкурса за сотрудничество. Для нас это важное направление работы. Два года «Росконгресс» организует молодёжный экономический форум на полях Петербургского международного экономического форума», — сказал Стуглев.

Глава «Росконгресса» отметил, что видит увлечённость молодежи в позитивную повестку, которую создает конкурс «Моя страна — моя Россия». Ребята убеждаются, что своими руками жизнь можно сделать лучше, считает он.

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Александр Стуглев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Стуглев

«Это система малых дел. Когда ты делаешь простые вещи, показываешь малые результаты, но все вместе мы делаем жизнь лучше. Конкурс — это только старт. Проект может получить своё развитие независимо от того, победил он на конкурсе или нет. Конкурс — это целый набор возможностей, это не только награда в конце», — отметил Стуглев.

Как сообщало ИА REGNUM, количество конкурсантов «Моя страна — моя Россия» в 2019 году выросло в пять раз.

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