Тамбовская область лидирует по своевременному выявлению новообразований

Тамбов, , 12:41 — REGNUM Организация оказания медицинской помощи больным с новообразованиями в Тамбовской области, признана одной из наиболее эффективных в стране. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики со ссылкой на данные научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена.

Один из главных медицинских центров России — Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена — подготовил доклад о состоянии онкологической помощи населению в 2018 году. По заключению ведущих экспертов, организация оказания медицинской помощи больным с новообразованиями в Тамбовской области признана одной из наиболее эффективных в стране.

В регионе зафиксированы одни из самых высоких показателей выявления онкозаболеваний на ранних стадиях (50,8%). Далее идут Оренбургская и Курская области (41% и 38,4% соответственно). По мнению специалистов, это говорит о грамотных подходах к проведению диспансеризации и профосмотров. Благодаря современному медицинскому оборудованию, тамбовские врачи проводят эффективное лечение различных видов рака. При этом в Тамбовской области уровень диагностических исследований — один из самых высоких, что позволяет назначить оптимальное лечение и максимально продлить жизнь пациенту.

Так, например, в Тамбовской области показатели смертности от рака шейки матки снизили до четырёх случаев на 100 тыс. населения — это значительно ниже показателей в среднем по России и ряда европейских стран.

Об эффективности проводимого лечения свидетельствует показатель пятилетней выживаемости. В Тамбовской области он выше среднероссийских значений и один из самых высоких в Центральном федеральном округе. Кроме того, в Тамбовской области крайне низкий процент летальных случаев среди онкобольных от осложнений во время лечения и один из самых низких показателей в России по выявлению новообразований в запущенных стадиях.

В настоящее время медицинские организации региона активно включились в реализацию нацпроекта «Здравоохранение», одним из главных направлений которого является борьба с онкозаболеваниями. В его рамках планируется организовать работу 6 центров амбулаторной онкологической помощи, построить новый современный онкоцентр в Тамбове, повысить контроль качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.