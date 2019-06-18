Екатеринбургские депутаты отложили «ларёчную реформу»

Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Екатеринбурге отправили на доработку проект проведения аукционов для владельцев киосков, который вызывал большие возмущения предпринимателей. Решение приняли на встрече думской комиссии по экономическому развитию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Многие участники встречи призвали подойти к проблеме более осторожно из-за возможных протестов. «Нам нужен второй сквер?» — риторически спросил глава комиссии Григорий Вихарев. О бунте предпринимателей говорил и парламентарий Михаил Вечкензин — владельцы киосков и ларьков пишут письмо Владимиру Путину в преддверии «Прямой линии-2019».

Проведение аукционов — часть «ларёчной реформы», предлагаемой мэрией Екатеринбурга. Ожидается, что нынешние ларьки и киоски проработают до лета 2020 года, а после этого им придётся участвовать в конкурсе за дальнейшее «удержание» своего места. При этом мало кому удастся остаться в центре города — его планируют «почистить» от нестационарных объектов торговли.

Напомним, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько призвал смягчить режим работы с киосками в Екатеринбурге. По словам чиновника, ряду предпринимателей, кому в 2018 году обещали остаться ещё три года на своих местах, нужно дать продержаться указанное время.

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