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Володин отметил умение Зюганова находить компромиссы

Общество

«Болеть за страну и не доводить до конфликта»

Москва, 18 июня 2019, 12:27 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил умение лидера КПРФ Геннадия Зюганова находить компромиссы и не доводить ситуацию до конфликта.

«Без вас бы многие решения принимались не на таком качественном уровне, как сегодня мы принимаем. Это тоже ваша заслуга, потому что возглавлять оппозиционную партию, крупнейшую фракцию в Госдуме, и при этом находить компромиссы, болеть за страну и не доводить до конфликта — не каждый политик может», — сказал Володин на открытии выставки к 75-летию Зюганова «На службе народу».

Он также пожелал лидеру КПРФ, чтобы он имел как можно больше времени для общения с родными и близкими.

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