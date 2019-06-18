Петербургская компания разработает проект рекультивации свалки в НАО

Нарьян-Мар, , 12:17 — REGNUM Победителем конкурса на разработку проекта рекультивации мусорного полигона в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) стала организация из Санкт-Петербурга. Ранее она же победила в торгах на разработку проекта рекультивации свалки ТКО в посёлке Искателей.

Как сообщили 18 июня в пресс-службе администрации НАО, стоимость контракта на проект рекультивации свалки в окружном центре составляет 9,8 млн рублей, эти средства предусмотрены в бюджете НАО.

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, пройти государственные экспертизы. В проекте должна быть предусмотрена рекультивация полигона, сбор, очистка и предотвращение образования сточных вод и свалочного газа.

В результаты подготовки проекта мусорный полигон в Нарьян-Маре должен быть включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Свалка твердых и жидких бытовых отходов в Нарьян-Маре была открыта в 1960 году, она находится в 3,5 км от города. Общая площадь полигона составляет около 16 гектаров. На свалке было размещено 502,5 тыс. кубометров отходов. Средняя высота их слоя составляет более 7,5 метров. Основные виды отходов — бытовые, промышленные и строительные 4−5 классов опасности.

Ненецкий автономный округ переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2020 года.