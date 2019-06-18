Мэр Нур-Султана изучит проблему строительства системы линейного транспорта

Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (мэру) Нур-Султана Алтаю Кульгинову изучить ситуацию вокруг строительства линии легкорельсового транспорта. Об этом глава государства написал 18 июня на своей странице в Twitter.

Токаев также поручил мэру Нур-Султана активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Напомним, Кульгинов был назначен акимом Нур-Султана 13 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Нур-Султане было приостановлено строительство линии легкорельского транспорта из-за проблем с финансированием. На первоначальном этапе реализации проекта средства были выделены государственным банком развития Китая.

22 апреля министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что строительство системы легкорельского транспорта в Нур-Султане планируется продолжить после рефинансирования кредитного займа.

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