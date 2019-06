«Первый контакт»: в игре I am not a Monster появится сюжетная кампания

Новосибирск, , 12:53 — REGNUM Научно-фантастическая игра I am not a Monster от российской издательской компании Alawar Premium получит полноценную сюжетную кампанию для одиночного прохождения. Её первый тизер-трейлер появился на YouTube-канале компании 17 июня.

Дополнение, вводящее в игру кампанию, называется First Contact («Первый контакт»). С ним в проекте появятся восемь уникальных персонажей со своей сюжетной линией и около 30 уровней в различных научно-фантастических локациях.

Разработчики игры сообщают, что по мере прохождения игроки будут узнавать «истинную природу монстров», таким образом раскроются и секреты пассажиров звездолёта, на котором происходят события игры. Дата релиза «Первого контакта» пока не сообщается, но уже сейчас все желающие могут записаться на закрытое бета-тестирование.

В I am not a Monster шесть игроков становятся пассажирами туристического звездолёта, выполненного в стилистике научной-фантастики 50-х годов. Часть игроков управляет людьми, другая часть — монстрами, способными принимать человеческое обличье. Каждая партия в I am not a Monster заключается в противоборстве этих двух команд с целью полного уничтожения противников.

