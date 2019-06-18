Останки немецкого солдата и десятки артефактов нашли поисковики в Заполярье

Мурманск, , 12:00 — REGNUM На юге Мурманской области завершилась масштабная поисковая экспедиция военнослужащих Северного флота, представителей Русского географического общества и регионального поискового отряда «Верман». Ее участники смогли обнаружить десятки артефактов времен Великой Отечественной войны, а также фрагменты останков немецкого солдата.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, с начала июня поисковики занимались обследованием участков местности, на которых проходили локальные бои времён Советско-Финской и Великой Отечественной войн.

В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата, с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта. В том числе были обнаружены и идентифицированы детали корпуса и элементы ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ, такие как: гусеницы, тормозная система, фрикционы и другие более мелкие элементы. Также найдены винтовки как советского, так и немецкого производства, патроны, каски, фляжки, топоры, лопатки и другие исторические артефакты.

Все найденные исторические артефакты в дальнейшем будут переданы в Военно-морской музей Северного флота и его филиалы. Наиболее сохранившиеся образцы исторического вооружения планируется отправить на реставрацию.

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