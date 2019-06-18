World Travel признал заповедник Серенгети в Танзании лучшим в мире

Додома, , 12:12 — REGNUM Организация World Travel назвала национальный танзанийский заповедник Серенгети лучшим в мире. Награда будет вручена жителям округа Серенгети на церемонии, которая состоится 19 января в Маврикии.

В интервью по телефону корреспонденту из танзанийского новостного издания «Mwananchi» глава округа Серенгети Нурдин Бабу сообщил, что приз будет вручен в деревне под названием Робанда и на нем будут присутствовать также заинтересованные лица из областей Симию и Мара, находящиеся в Танзании.

«Министр природных ресурсов и туризма Танзании Хамиси Каигвангала будет официальным гостем на мероприятии, это большая честь присутствовать там», — отметил Бабу, добавив, что затем награда будет доставлена в офис президента страны Джона Магуфули.

По его словам, такая награда возлагает большую ответственность. Округу необходимо усилить охрану заповедника от браконьеров, нападающих на животных ночью, чтобы продолжать оставаться лучшим заповедником в мире.