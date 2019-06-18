Вторник, 18 Июня 2019 года
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За всю свою историю внутренние войска Турции потеряли в бою 6636 солдат

Общество

Об этом сообщил Командующий внутренними войсками Турции

Анкара, 18 июня 2019, 12:15 — REGNUM  Командующий внутренними войсками Турции генерал армии Ариф Четин на мероприятии, проведенном в кампусе Бейтепе Академии внутренних войск и береговой охраны по случаю 180-ой годовщины основания Командования внутренних войск, заявил: «Я горд тем, что внутренние войска Турции со времени своего появления и по сей день верой и правдой служат турецкому народу. За все время существования внутренних войск в ходе операций по обеспечению внутренней безопасности, проводимых во имя спокойствия и счастья нашего народа, 6636 солдат пало в бою».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, генерал армии Ариф Четин отметил, что в 2018 году ряды внутренних войск пополнились 26 тысячами новобранцев, а общая численность военнослужащих достигла 195 тысяч человек. Он заверил, что в течение следующих 2 лет проблема нехватки личного состава во внутренних войсках будет полностью решена.

Командующий в своей речи также затронул вопросы, связанные с использованием во внутренних войсках пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Он сообщил, что в настоящий момент на вооружении состоят 6 ударных вертолетов АТАК, а в течение следующих 2 лет к ним добавятся ещё 12.

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Зарубежная хроника
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