Ярославский депутат: Дума не хотела видеть проблему с льготными лекарствами

Ярославль, , 11:47 — REGNUM Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев надеется, что реакция Следственного комитета на ситуацию с льготными лекарствами поможет обеспечить льготников необходимыми препаратами. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«Эти проблемы были видны тем, кто от них страдал, то есть самим льготникам, и тем, к кому они обращались, то есть депутатам оппозиционных фракций. Но они почему-то не были видны большинству депутатов, которые не давали говорить об этом и задавать вопросы. Проблема обеспечения лекарствами рассматривалась только под большим давлением и не давала результата. Чиновники называли странные цифры — то один миллиард, то два миллиарда, необходимые на льготные лекарства. Депутатское большинство было на стороне департамента здравоохранения. Полагаю, что реакция Следственного комитета показала, что проблема действительно есть. Надеюсь, эта реакция будет способствовать разрешению ситуации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

По словам Александра Воробьева, ярославские льготники будут обращаться на прямую линию Владимира Путина и надеются на вмешательство президента.

«Этого больше всего боятся в департаменте здравоохранения. Мы окажем содействие людям в этом вопросе», — сказал Александр Воробьев.

По мнению депутата, принятых мер дисциплинарного воздействия на чиновников недостаточно. Руководство области должно наказать лично директора департамента здравоохранения Руслана Саитгареева и курирующего заместителя председателя правительства области Игоря Селезнева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава СКР Александр Баструкин поручил провести проверку ситуации с льготными лекарствами в Ярославской, Новгородской областях и Краснодарском крае после сюжетов, вышедших на федеральных телеканалах.

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