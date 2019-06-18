Директора белгородского завода арестовали после жалобы Путину

Белгород, , 11:46 — REGNUM Генерального директора ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» арестовали по обвинению в невыплате зарплаты работникам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, с января 2018 по февраль 2019 года гендиректор перечислял деньги для расчетов с контрагентами завода и кредитными организациями, но перестал платить сотрудникам зарплату. От действий руководства пострадал 121 работник предприятия. Сумма задолженности составляет более 21 миллиона рублей.

Директор вводил в заблуждение следствие и сотрудникам, которым обещал выплатить деньги, однако на самом деле никаких мер к погашению задолженности не принимал. Более того, мужчина собирался уволиться с предприятия.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Частичная свыше трех месяцев и полная более двух месяцев невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия». Гендиректор был заключён под стражу 16 июня.

Проверка на заводе была организована после обращения сотрудников. Они собирались жаловаться на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако результат их всё ещё не устраивает — после новости о предъявленном гендиректору обвинении они заявили, что его сделали «козлом отпущения».