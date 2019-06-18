Фонд просвещения Турции открыл школы в 35 странах мира

Анкара, , 13:34 — REGNUM Глава Фонда просвещения Турции профессор Бирол Акгюн, комментируя итоги первых 3 лет его деятельности, заявил, что на июнь 2019 года в 270 образовательных учреждениях Фонда в 35 странах мира обучаются свыше 30 тысяч детей. Он напомнил, что Фонд просвещения Турции является некоммерческой организацией, основанной в 2016 году по решению Великого национального собрания Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бирол Акгюн отметил, что в школах Фонда повсеместно применяются инновационные методы обучения и широко учитывается специфика национальных и культурных ценностей той или иной страны. Глава Фонда также добавил: «За 3 года своей работы Фонд просвещения Турции установил контакты с официальными структурами более 100 стран мира. Нам уже передано 199 школ сторонников террористической организации Фетхуллаха Гюлена в 17 странах мира. В общей сложности в 40 странах мира подписаны протоколы о передаче нам школ сторонников Гюлена и открытии новых образовательных учреждений. Этот процесс продолжается».