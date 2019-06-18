Градозащитник предрёк скорый развал «Дома Анны Монс» в Москве

Москва, , 13:19 — REGNUM В Москве под угрозой скорого обвала находится «Дом Анны Монс», единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы, каменные палаты рубежа XVII—XVIII веков. Об этом сообщил активист Андрей Новичков в программе «Наступление на наследие» в Facebook.

Он отметил, что состояние заброшенных палат аварийное: фасады осыпаются, талая и дождевая вода течёт через дыры в крыше на древний кирпич, а один из наличников и вовсе рухнул. При этом здание является охраняемым государством объектом культурного наследия федерального значения.

По отзывам специалистов, каменные палаты сохранили первоначальную планировку и детали парадного убранства фасадов, что позволит при проведении реставрации восстановить его первоначальный облик. Однако власти на данный шаг не идут. Информации о привлечении инвесторов на проведение реставрационных работ также нет.

Напомним, изначально здание принадлежало Ван-дер-Гульстам — лекарям царя Алексея Михайловича и царя Петра. Легенда связывает здание с именем Анны Монс, фаворитки Петра I.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам градозащитников, с 2010 года Москва утратила свыше 160 зданий ценной исторической застройки, не поставленных на государственную охрану.

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