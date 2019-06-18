Более 30 тысячам жителей Бурятии запретили выезд из страны

Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM 33 тысячи жителей Бурятии ограничены в праве выезда за пределы России. Их совокупный долг по исполнительным производствам, как сообщили ИА REGNUM в службе судебных приставов по Бурятии, составил более 6,5 млрд рублей.

«Порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы Российской Федерации, составляет 30 тысяч рублей. Однако данное правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких требований пороговая сумма составляет — более 10 тысяч рублей», — отметили приставы.

Этот факт, по всей видимости, в отличие от данных официальной статистики наиболее точно отражает ситуацию с доходами жителей республики. В службе приставов также призвали граждан перед покупкой турпутёвок и билетов проверить у себя наличие задолженностей по исполнительным производствам.

Добавим, что по всей стране «невыездными» в мае оказались около трёх миллионов российских граждан. Почти половина из них просрочила платежи по кредитам, ещё 20% — по алиментам, 10% — по налогам и штрафам ГИБДД. Между тем самим сотрудникам МВД руководство ведомства 13 мая разрешило выезжать на отдых в Турцию, Таиланд и ОАЭ.

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