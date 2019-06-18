Онкобольные Севастополя «кричат» Путину о бездействии врачей и чиновников

Севастополь, , 11:32 — REGNUM Пациенты Севастопольского онкодиспансера планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину во время его «прямой линии» 20 июня, чтобы рассказать о бездействии местных врачей и чиновников от здравоохранения. Об этом сообщило «Севинформбюро».

Лариса Покорменюк рассказала журналистам о том, что у неё на руках умирает родная сестра, испытывая невыносимую боль, а она ничего не может сделать.

«На обращения в администрацию президента, в Министерство здравоохранения РФ приходят отписки из региональных ведомств», — отметила она.

По её словам, о диагнозе сестры она узнала в марте 2018 года после прохождения диспансеризации.

«УЗИ показало опухоль прямой кишки. Тогда ей поставили вторую стадию. Лишь осенью удалось встать на учёт. Никакого лечения сестра не получала. Я обратилась в страховую компанию. Назначили ей лечащего врача только на четвёртые сутки. На сдачу необходимых анализов ушёл почти год… За это время вторая стадия рака перешла в четвертую. А потом врачи сказали, что сестра неоперабельная», — рассказала жительница города-героя.

В своём обращении к президенту Лариса Покорменюк просит привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом. Под её обращением подписались десятки севастопольцев, столкнувшихся с бездействием врачей.

«На данный момент, пока данные врачи находятся на своих местах, я советую людям вот сейчас, которые, не дай Бог, столкнутся с онкологией, не терять время в Севастополе и даже не пытаться здесь получить помощь, вы её не получите. Сразу обращайтесь в федеральные центры, сразу езжайте туда, потому что здесь вы потеряете время, драгоценное время, которое будет упущено. И его уже не вернёшь. И заболевание уже будет на такой стадии, что не поддастся лечению. Я прошу просто людей услышать меня. К нашим врачам онкодиспансера обращаться без толку», — сообщила журналистам Наталья Красулина — родственница покойной Елены Красулиной, которой местные врачи необоснованно отказали в предоставлении медпомощи.

Все пострадавшие от бездействия Севастопольского онкодиспансера жители города в настоящее время готовят коллективное обращение в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и к президенту России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 2017 года не могут начать строить новый онкоцентр, предусмотренный в рамках ФЦП, при том, что город попал в пятёрку российских регионов с самой высокой смертностью от онкологических заболеваний. Также, несмотря на то, что в городе зарегистрировано около сотни детей, больных онкологическими заболеваниями, местные власти не предусмотрели создания отдельного детского онкоотделения.

По информации депутата Заксобрания Татьяны Щербаковой, столь длительная задержка строительства нового лечебного учреждения связана с тем, что местные чиновники вместе с проектом больниц пытались «пропихнуть» у Херсонеса строительство жилых многоэтажек.

Об этом: Как убивают Севастополь: парки и яхты важнее онкобольных детей?

Севастопольский онкоцентр не давали строить из-за коммерческой застройки

А также: В Севастополе около сотни онкобольных детей, которых негде лечить