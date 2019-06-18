Вторник, 18 Июня 2019 года
12:05:16 МСК

Каждый мужчина обязан пройти службу в армии, считают 60% жителей РФ

Общество

Опрос «Левада-центра»

Каждый мужчина обязан пройти службу в армии, считают 60% жителей РФ
Цитата из х∕ф «Афганский излом». Реж. Владимир Бортко. 1990. СССР
Советские солдаты в Афганистане

Москва, 18 июня 2019, 11:30 — REGNUM  Количество жителей России, считающих, что настоящий мужчина обязан пройти срочную службу в Вооруженных силах, за год выросло с 42% до 60%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

24% думают, что служба в армии — долг, который нужно отдать государству, 12% назвали службу в армии бессмысленным и опасным занятием, которое нужно любыми средствами избежать.

Мнения по принципу формирования армии разделились, 49% респондентов заявили, что армия должна быть сформирована частично по контракту, частично по призыву.

Треть опрошенных (31%) выступает только за контрактную службу, 17% — за службу только по призыву.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 граждан старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Подробности: В Генштабе обосновали нецелесообразность отказа от призыва в России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен.

Читайте также: В России могут ужесточить правила призыва в армию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить