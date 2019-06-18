За продовольственную контрабанду в Россию в Белоруссии осуждён россиянин

Минск, , 11:24 — REGNUM В понедельник, 17 июня, суд в городе Кобрине Брестской области вынес приговор гражданину России за незаконные поставки санкционных продуктов из Польши в Россию. Как указано на сайте Комитета госконтроля Белоруссии, россиянин был приговорён к пяти годам лишения свободы усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать ответственные должности сроком на 5 лет. По приговору суда конфискован легковой автомобиль, 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году Кобринским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Судом установлено, что ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс» за период с 2016 по 2018 год отправило в Москву около тысячи большегрузных автомобилей с польскими яблоками и турецкими помидорами. При этом в документах было указано, что продукция реализуется на белорусских рынках. В результате белорусская казна недосчиталась 2,5 млн белорусских рублей (около 1,2 млн долларов) налоговых поступлений.

Во время предварительного расследования были уплачены налоги на сумму 1,5 млн рублей.