За неделю в Петербурге трое девочек выпали из окон, одна из них погибла

Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM За минувшую неделю, с 10 по 16 июня, в Санкт-Петербурге трое маленьких детей выпали из окон по недосмотру взрослых. Две девочки — 2014 и 2017 года рождения — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести; одна девочка, 2017 года рождения, скончалась на месте происшествия. Такие данные 18 июня сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вечером 10 июня от дома 10 по переулку Пирогова в Адмиралтейском районе после падения из окна своей квартиры в тяжелом состоянии была госпитализирована девочка, 2017 года рождения.

12 июня трехлетняя девочка упала из окна 4 этажа дома 12/2 по проспекту Солидарности в Невском районе. Как сообщали СМИ, ребенок прислонился к москитной сетке и выпал в окно. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Наконец, вечером 14 июня в доме 25/1 по улице Михаила Дудина из окна квартиры на 18 этаже выпала и погибла на месте девочка, 2017 года рождения, дочь мигрантов из Таджикистана.

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Как отмечают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, чаще всего жертвами выпадения из окон становятся малыши в возрасте от 1 года до 4 лет, но также и дети более старшего возраста. Негативным фактором зачастую становится москитная сетка создающая ложную иллюзию защиты. Однако они не предназначены для защиты от падений, поскольку не выдерживают вес даже малышей, пытающихся на них опереться.

В СКР просят не оставлять детей без присмотра даже на короткий срок, открывать окна лишь на проветривание сверху, либо только форточки, исключить возможность попадания детей на подоконники, ставить замки-блокираторы на окна.

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