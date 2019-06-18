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Крест из разрушенного взрывом собора в Нагасаки вернётся в Японию из США

Общество

Деревянный крест из разрушенного во время атомных бомбардировок собора Нагасаки вернется в Японию из США

Токио, 18 июня 2019, 11:22 — REGNUM  Деревянный крест, предположительно найденный в руинах кафедрального собора Ураками, разрушенного после сброса атомной бомбы на город Нагасаки в 1945 году, вернется в Японию из штата Огайо, где он находился в Центре ресурсов мира (Peace Resource Center).

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», в 1980 году собор был построен заново и теперь крест, высотой около 1 метра с золотой отделкой, вернется «домой». Крест станет «антиядерным символом». По информации центра, крест сохранил тогдашний епископ Нагасаки и отдал морскому пехотинцу США Уолтеру Гуку, который находился в Японии с сентября 1945 года. Тот, в свою очередь, отправил крест своей матери в США, а позже он был передан в некоммерческую организацию, которая собирает «символы мира».

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Зарубежная хроника
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