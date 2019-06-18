В Югре расследуется дело об истязании воспитанников детского сада

Радужный, Югра, , 11:22 — REGNUM Следователи Югры проводят проверку сообщений о возможном нанесении педагогом детского сада побоев воспитанникам. По данному факту органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По сообщению полицейских, в ходе проверочных мероприятий сразу у нескольких воспитанников детского сада «Буратино» города Радужного обнаружены побои. Предварительно установлено, что в период с 1 сентября 2018 по 8 апреля 2019 года воспитатель систематически жестоко обращалась с малолетними детьми.

С целью проведения всестороннего и полного расследования перед прокурором инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей СКР по городу Радужный.