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В Югре расследуется дело об истязании воспитанников детского сада

Общество

У нескольких детей полицейские выявили следы побоев

Радужный, Югра, 18 июня 2019, 11:22 — REGNUM  Следователи Югры проводят проверку сообщений о возможном нанесении педагогом детского сада побоев воспитанникам. По данному факту органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По сообщению полицейских, в ходе проверочных мероприятий сразу у нескольких воспитанников детского сада «Буратино» города Радужного обнаружены побои. Предварительно установлено, что в период с 1 сентября 2018 по 8 апреля 2019 года воспитатель систематически жестоко обращалась с малолетними детьми.

С целью проведения всестороннего и полного расследования перед прокурором инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей СКР по городу Радужный.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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